Названы продукты, которые больше всего подорожали в Кыргызстане с начала года

11 ноя. 16:52

В Кыргызстане сохраняется рост потребительских цен и тарифов, за 10 месяцев 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года он составил 12,1%, сообщает Национальный статистический комитет республики.

Больше всего в этом году в Кыргызстане подорожали сахар-песок - на 33,5%, мука - на 26,%, макаронные изделия и крупы - на 22,5%, молочные продукты - на 22,4%, выпечка - на 21,6%, рыба - на 20,1%, свинина - на 18,9%, масло сливочное - на 17,3%, орехи и сухофрукты - на 16,9%, хлеб - на 16,5%.

Кроме того, на 19,4% с начала года подорожала алкогольная продукция и табачные изделия. Непродовольственные товары стали дороже на 10%, тарифы на услуги для населения - на 8%.