Саакашвили проходил дополнительное обследование в другой клинике

11 ноя. 16:34

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили покидал клинику "Вивамеди", чтобы пройти дополнительное обследование. Об этом в эфире телеканала "Мтавари архи" заявил клинический директор клиники Зураб Чхаидзе.

Он подчеркнул, что в настоящее время экс-глава государства находится в клинике "Вивамеди".

"Его перевозили на обследование. Оно завершилось, и пациент находится у нас. Исследование было рекомендовано нашим консультантом. Ему сделали МРТ", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Напомним, с 12 мая 2022 года Михаил Саакашвили находится в клинике "Вивамеди", куда он попал после очередного ухудшения здоровья.