Туры на лето в Турции продаются со скидками до 40%

11 ноя. 16:30

Российские туроператоры открыли раннее бронирование путевок в Турцию, пишет РИА Новости.

Fun&Sun предлагает туры из 18 городов России в Анталью. "Интурист" - из Москвы в Анталью и Даламан.

"В данный момент идет расчет полетной программы на курорты Турции из 19 российских городов. Цены постепенно появляются в онлайн и турагрегаторах. По раннему бронированию стоимость путевок всегда ниже на 20, а то и 40% прошлогодних сезонных цен", - отметили в «Интуристе».

Пока не все отели Турции предоставили цены на 2023 год, процесс подписания контрактов должен завершиться до конца года.

По раннему бронированию Турция пока занимает второе место после ОАЭ, тогда как в прошлом году на нее приходилось 85% заявок.