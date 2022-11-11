Нефть для ЕС может застрять в море из-за отсутствия решения по потолку цен

11 ноя. 16:10

Есть риск, что танкеры с уже отгруженной нефтью вынуждены будут оставаться в открытом море и не смогут попасть в европейские порты из-за отсутствия согласия в G7 и ЕС по потолку цен на российское топливо, пишет Reuters со ссылкой на нескольких участников рынка.

Назначенный срок введения новых ограничений против России уже близок - 5 декабря. При этом остается неопределенность вокруг того, как будет действовать потолок цен на российскую нефть. Еврокомиссия считает, что необходимо продумать еще множество дополнительных деталей. Это может заставить индустрию морских грузоперевозок сомневаться в том, заработают ли эти ограничения вообще.

Может выясниться, что перевозимая танкерами нефть была закуплена по цене не ниже потолка, как ожидалось, а выше него. В таком случае грузы лишатся страховки прямо в процессе перевозки, а покупатели откажутся его принимать. Танкеры с нефтью будут вынуждены оставаться в открытом море, ожидая прояснения ситуации. Это приведет к проблемам как для трейдеров, так и для покупателей, а также для экологии.

"Если времени на принятие решения будет слишком мало, думаю, у каждого будет свой "план Б", чтобы снизить риски, расторгнуть договор, держаться в стороне, возможно, не заключать никаких новых договоров до прояснения ситуации", - считает эксперт Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин.

Представитель британской страховой компании North Майк Солтхауз полагает, что "танкеры останутся без страховки, будет отменено финансовое и техническое обслуживание, и никто не обратится за получением такого груза. Очень плохая ситуация, поскольку никому не нужны незастрахованные суда, болтающиеся у берегов". В случае такого сценария, морские перевозчики в будущем будут учитывать такое развитие событий и закладывать его в стоимость.