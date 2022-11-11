В ООН отметили важность российского зерна и удобрений для мира

11 ноя. 15:58

Всем странам следует сотрудничать в реализации "зерновой сделки", так как миру нужно российское зерно и удобрения. Об этом на полях Парижского мирного форума заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

"Эта сделка совершенно необходима. Все страны должны сотрудничать в этом вопросе, все страны должны сыграть роль. Неважно, любите вы Россию или нет - миру нужны российское зерно и удобрения", - поведал он.

Бизли подчеркнул, что в противном случае миру придется заплатить за это. "Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сделка по доставке зерна через Черное море оставалась в силе и была продлена", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле. 29 октября Россия сообщила о приостановке участия в "зерновой сделке", а 2 ноября проинформировала о возвращении в сделку.