Три проблемы, которые Армения создает России в 2022 году

В преддверии зарубежных визитов президента РФ Владимира Путина принято говорить о том, какие связи соединяют Россию и государство, принимающее российского лидера, и о том, каковы перспективы развития их сотрудничества в двустороннем формате и на международных площадках. В 2022 году Владимир Путин очень редко покидает Россию, и его визиты всегда нацелены на укрепление и углубление отношений России со своими партнерами и союзниками.



Однако в случае предстоящего визита российского президента в Армению 22-23 ноября говорить приходится о другом. Напомним, что Владимир Путин прилетит в Ереван за день до саммита глав стран ОДКБ, чтобы провести переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном. Тематика переговоров пока неизвестна, и здесь самое место провести аналитику российско-армянской повестки дня, чтобы выделить направления для диалога и новых соглашений, однако первый же подход к этой задаче показывает, что о диалоге между Москвой и Ереваном на данный момент речи не идет. Речь идет о создании армянской стороной проблем, решать которые приходится российским властям.



Первая проблема – блокирование режимом Никола Пашиняна послевоенного урегулирования отношений Азербайджана и Армении. За 2021-2022 годы Ереван не выполнил взятые на себя обязательства по Трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года: по пункту 4 не вывел остатки своих незаконных вооруженных формирований из зоны временного размещения российских миротворцев, а по пункту 9 не предоставил Азербайджану наземный доступ из Зангиланского района в Нахчыванскую Автономную Республику. Причем поначалу армянские власти хотя бы признавали, что завозят в азербайджанский Карабах свои войска для поддержки сепаратистского проекта, а также говорили о процессе согласования Зангезурского коридора – теперь же Никол Пашинян утверждает, что в Ханкенди и вокруг армянских военных нет вовсе, а прокладывать дорогу от Зангилана до Нахчывана его страна не обязана.



Вопросу разблокирования коммуникаций была посвящена первая послевоенная встреча Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и Никола Пашиняна 11 января 2021 года, и тогда армянский премьер подписался под созданием трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров, в приоритет работы которой пунктом 2 было поставлено открытие автомобильного и железнодорожного сообщения, а в пункте 4 предписывалось еще к 1 марту того года сформировать список мероприятий по восстановлению и сооружению новых объектов транспортной инфраструктуры для организации международных перевозок по территориям Азербайджана и Армении. С тех пор Ереван не продолжил ни одного километра дороги и предложил Баку вместо короткого пути через Мегри ездить в Нахчыван через Иджеван, то есть через почти всю территорию Армении.



Нет движения и по вопросу делимитации армяно-азербайджанской границы. В России есть точные карты этой территории и стороны договорились взаимно признать территориальную целостность по состоянию декабря 1991 года, но Армения требует до начала практической работы по делимитации отвода от границы азербайджанских войск на те позиции, на каких их хотят видеть в Ереване. Таким образом все российские инициативы по достижению полноценного мира между Азербайджаном и Арменией оказались в самом деле заблокированы режимом Никола Пашиняна: сепаратистский проект в Карабахе не закрыт, коммуникации не открыты, рубежи не определены, трехсторонние форматы с участием России не привели ни к каким практическим действиям с армянской стороны. То есть первая проблема в том, что Армения ничего не делает для приближения столь нужного России мира на Южном Кавказе.



Вторая проблема – желание Армении выйти из ОДКБ. Армянские власти пока играют с формулировками, не предпринимают практических шагов по прекращению участия в Организации, но по всем возможным неофициальным каналам, включая и соцсети, и заявления в СМИ, выражают недовольство тем, что ОДКБ ведет себя не так, как это хочет Ереван. Ереван же хочет, чтобы члены военного блока, в котором он состоит, воевали против Азербайджана вместе с Арменией и вместо Армении (поскольку армянская армия разгромлена в Карабахской войне и собственных сил для реванша не имеет). Осенью 2020 года, в дни Отечественной войны Азербайджана, режим Никола Пашиняна ждал, что ОДКБ будет участвовать в боевых действиях на азербайджанской земле, которая не относится к зоне ответственности Организации. После капитуляции армянские власти стали устраивать стычки на границе и просить ОДКБ воздействовать на азербайджанские войска из-за каждого изменения боевых позиций.



Особенно остро Армения поставила вопрос о своем членстве в ОДКБ в середине сентября, когда в крупнейшем после конца Карабахской войны боестолкновении погибли сотни армянских военных. Организация этой провокации Ереваном преследовала одну цель – еще раз разгромно проиграть бой и жестко потребовать от Организации совершить хоть какие-то практические действия против Азербайджана. Таким образом, режим Никола Пашиняна окончательно обнажил свой подход к ОДКБ: членство в военном блоке ему нужно только для того, чтобы использовать ресурсы других членов, прежде всего России, для силового противостояния с Азербайджаном. Если Москва, Минск, Астана, Бишкек и Душанбе отказываются помогать Еревану против Баку – а они отказываются, ведь Баку является их союзником и партнером, – то Еревану в ОДКБ делать нечего. То есть вторая проблема в том, что Армения хочет ослабить Организацию Договора о коллективной безопасности.



Третья проблема – стремление Армении понизить уровень отношений с Россией и перейти в евроатлантическое пространство. Основные причины у этого стремления две: а) Москва, как было сказано выше, никогда не будет помогать Еревану конфликтовать с Баку; б) у режима Никола Пашиняна нет связей в РФ, но есть сильные связи с армянской диаспорой во Франции и США. То есть Армения не может извлечь из союзничества с Россией нужную ей пользу и воспринимает российские власти как чужих людей. В настоящее время в Армении развернута целая кампания по усилению антироссийских настроений среди населения. Формально она проводится оппозиционным Народно-демократическим полюсом, однако это объединение спонсируется из тех же стран, что и режим Никола Пашиняна, поэтому его акции являются каналом изъявления недовольства армянских элит политикой России на Южном Кавказе. Принципиальная позиция Москвы о необходимости баланса, диалога и согласования действий не находит отклика в Ереване, ждущем от союзников только исполнения его желаний.



На официальных встречах с Владимиром Путиным Никол Пашинян, понимая, что находится в слабой позиции, всячески выражает приверженность Армении союзничеству с Россией, однако армянские власти не предпринимают никаких действий для того, чтобы остановить рост русофобии в республике. Вполне возможно, что и 22 ноября президента России в Ереване встретят антироссийским митингом или даже факельным шествием. Здесь армянские власти использует все ту же тактику провокаций, планируя переложить собственную вину за расставание с Россией на Москву: Пашинян продолжит заявлять о союзничестве Армении и искать предлоги уличить российскую сторону в недостаточном выполнении союзнических обязательств, а так называемая оппозиция будет все жарче и жарче раздувать ненависть к РФ в армянском обществе – в ожидании, когда Москва выразит этому решительный протест. Тогда режим Никола Пашинян сможет изобразить, что он был оскорблен в лучших чувствах, и пригласит к себе западных партнеров. То есть третья проблема в том, что Армения пытается спровоцировать Россию на скандал.



Можно ожидать, что разбору этих трех проблем – блокаде армяно-азербайджанского урегулирования, желанию Еревана выйти из ОДКБ и стремлению режима Никола Пашиняна переметнуться в стан Запада – и будет посвящен визит Владимира Путина 22 ноября. России Армения нужна стабильной, верной обязательствам и заключившей мир с Азербайджаном. Армения ведет себя нестабильно, обязательства выполнять не намерена и вместо мира пытается выбрать новую войну. Между этими двумя полюсами интересов очень большое расстояние, и как его удастся преодолеть, пока неясно.