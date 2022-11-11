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В Дагестане наладят производство сыра из молока яков

В Дагестане наладят производство сыра из молока яков

В Сулейман-Стальском районе Дагестана будут производить сыр из молока яков.

"ООО "Алияк" Сулейман-Стальского района начнет производить сыры из молока яков. Предприятие уже закупило 200 яков и планирует довести их поголовье до 1 тысячи голов", - рассказали ТАСС в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.

Также предприятие занимается разведением коров и мелкого рогатого скота. Домашний як - парнокопытное из рода настоящих быков. Яков используют для получения молока и шерсти и в качестве вьючных животных.

 

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