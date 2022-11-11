В Музее Востока открылась выставка, посвящённая Древнему Египту

11 ноя. 15:35

11 ноября в Государственном музее Востока открылась выставка «От Петербурга до Асуана: путешествие Дмитрия Ефимова в Египет (1834 – 1835)». Экспозиция приурочена к двухсотлетнему юбилею дешифровки иероглифической письменности Жаном-Франсуа Шампольоном, который отмечается в 2022 году. Всего в экспозиции представлено более 40 предметов. Благодаря творческому наследию Дмитрия Ефимова, в основу концепции выставки легло желание воочию представить волшебную атмосферу увлеченности древним Египтом первых десятилетий после открытия Шампольона, когда зарождалась история египтологии. Выставка продлится до 15 января 2023 года.