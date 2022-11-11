В Кизляре открыли завод по переработке риса

11 ноя. 15:32

В Кизляре 11 ноября состоялось открытие завода по переработке риса. В церемонии принял участие председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Сегодня мы собрались здесь в селении Новая Серебряковка Кизлярского района, чтобы открыть еще один завод по переработке риса ООО "Мареновский" мощностью 5 тонн в час", - приводит его слова ТАСС.

Абдулмуслимов отметил, что в 2022 году было посеяно 30,2 тыс га риса, из которых 24,8 тыс га приходится на товарный сектор, а 5,4 га - на хозяйства населения. С них планируется собрать более 135 тыс тонн риса. "Более 55% площади под рисом приходится именно на Кизлярский район", - уточнил председатель регионального правительства.