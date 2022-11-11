ЕК: серьезный дефицит газа не грозит ЕС до конца 2024 года

11 ноя. 14:55

Согласно новому экономическому прогнозу Еврокомиссии, ближайшей зимой Евросоюз избежит серьезной нехватки газа. Проблемы с газом могут начаться самое ранее в конце 2024 года, сообщил еврокомиссар Паоло Джентилони.

По словам еврокомиссара, для нового прогноза, учитывающего 2022, 2023 и 2024 годы, сделаны несколько предположений. "Продолжение снижения спроса и диверсификации поставок обеспечат то, что экономика ЕС избежит больших нехваток газа в течение прогнозного периода", - заявил он на пресс-конференции.