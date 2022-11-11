Вспышка туляремии потрясла Ставрополье

11 ноя. 14:47

Из-за заражения туляремией в больнице оказались восемь жителей Петровского округа Ставропольского края, сообщил глава Минздрава региона Юрий Литвинов.

"Госпитализировано восемь пациентов с признаками острого инфекционного заболевания туляремия. Среди госпитализированных двое детей. Заболевание у всех пациентов протекает в легкой форме", - сказал министр в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все пациенты будут выписаны на следующей неделе. Также Литвинов добавил, что грызуны стали источником заражения людей.

Кроме того, он подчеркнул, что ситуация взята под контроль, угроз распространения заболевания не существует.