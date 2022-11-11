Саудовская Аравия: ОПЕК+ будет осторожна в решениях по нефтедобыче

11 ноя. 14:41

ОПЕК+ будет с осторожностью принимать решения по квотам на добычу нефти, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью Bloomberg TV.

Участники альянса сегодня видят множество неопределенностей в состоянии мировой экономики, отметил министр. "Наша стратегия - быть осторожными. Речь идет о том, чтобы быть ответственным и не упускать из виду то, что требует рынок", - сказал глава саудовского Минэнерго.

Бен Сальман напомнил, что согласно отчету Международного валютного фонда (МВФ) за прошлый месяц, для многих экономик "худшее еще впереди".

"Речь идет о рецессии. Я также вижу, что говорят и делают центральные банки", - добавил он.

ОПЕК+ на заседании 5 октября приняла решение сократить квоты на добычу нефти на 2 млн б/с с ноября, при этом многие страны не достигают разрешенных им квот.

Следующая встреча ОПЕК+ состоится 4 декабря.