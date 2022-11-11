В Женеве началась встреча РФ и ООН по "зерновой сделке"

11 ноя. 14:04

В Женеве стартовала встреча представителей Организации Объединенных Наций (ООН) и России, посвященная "зерновой сделке". Об этом сообщила руководитель пресс-службы женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандра Веллуччи.

"Встреча началась, она проходит во Дворце Наций", - цитирует ее ТАСС.

Веллуччи отметила, что российскую делегацию на переговорах возглавляет замглавы МИД Сергей Вершинин, а со стороны ООН участвуют генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.