Москву в субботу ждет температурный рекорд

11 ноя. 14:04

Рекордное тепло прогнозируется в столичном регионе 12 ноября, днем в Москве воздух может прогреться до плюс 13, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Центральная Россия, по словам синоптика, третьи сутки находится в аномально теплом атлантическом воздухе. Температура на 7-10 градусов превышает климатическую норму.

"Но если до сих пор отмечались только ночные температурные рекорды, то в предстоящую субботу абсолютный максимум ожидается и в светлое время суток, когда в Москве столбики термометров поднимутся до небывалых в этот день плюс 11 - плюс 13, по региону до плюс 9 - плюс 14. Таким образом, будет побит прежний рекорд 2010 года, когда 12 ноября было плюс 9,3", - пообещал Тишковец.