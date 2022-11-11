Бердымухамедов: нужно нарастить усилия для стабилизации в Афганистане

11 ноя. 13:31

Бывший президент Туркменистана, председатель верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедов призвал нарастить усилия для стабилизации ситуации в Афганистане. Об этом заявил на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ).

"Необходимо нарастить усилия, нацеленные на стабилизацию ситуации в Афганистане и создание условий для достижения общенационального согласия посредством оказания экономической и гуманитарной помощи афганскому народу", - поведал Бердымухамедов.

Он отметил, что ряд стран-членов ОТГ граничат с Афганистаном и имеют с ним особую историческую связь. "Поэтому в определенной степени также несут ответственность за происходящие в этой стране", - цитирует экс-главу государства ТАСС.