Врач назвала бодрящие напитки, которые способны заменить кофе

11 ноя. 13:26

Полезные альтернативы утреннему кофе перечислила врач-диетолог, нутрициолог, врач ультразвуковой диагностики Гульшат Сираева, пишет "Доктор Питер".

К напиткам с кофеином, которые можно пить вместо кофе, относятся черный чай разной крепости (в свежезаваренном кофеина меньше) и зеленый чай, в нем кофеина меньше, чем в черном чае и крепком кофе. Минимальное содержание кофеина в какао.

Врач напомнила, есть ряд напитков, напоминающих кофе по вкусу, но совсем не содержащих кофеин. Напиток из цикория полезен для здоровья, благодаря содержанию 75% инулина - пробиотика, который помогает поддерживать рост полезной микробной флоры кишечника.

Кофе из желудей был придуман в Европе в период Великой Отечественной войны, по имеет поклонников и сегодня. Этот напиток богат кверцетином - биофлавоноидом, обладающий антиоксидантным и противовоспалительным эффектом.

В Японии есть своя альтернатива кофе - обжаренный ячмень ("мугитя"). Напиток употребляют в охлажденном виде, он богат белками, клетчаткой, витаминами, которые содержит ячмень.

В Индии популярен "золотой" латте с куркумой - это молоко с пряностью, стимулирующей иммунную систему. Такой напиток улучшает метаболизм, повышает тонус кожи и улучшает память.

Кроме того, добавила диетолог, в США пьют имитатор кофе из топинамбура, в Бразилии - напиток из гуараны.