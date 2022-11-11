В Грузии исчезнет крупнейшая оппозиционная сила?

11 ноя. 13:30

Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани считает, что крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" (ЕНД) находится на грани распада.

"Налицо абсолютная суматоха, развал, противостояние и разрыв, чего и следовало ожидать", - сказала она.

Цулукиани отметила, что это связано с отсутствием лидера у ЕНД. "Потому что столько времени лидер не определился, и реально "Национальное движение" исчерпало себя и съело себя. От последствий этого они страдают сегодня", - цитирует вице-премьера "Sputnik Грузия".

Напомним, ранее председатель ЕНД Ника Мелия согласился с проведением внутрипартийных выборов. На этом настаивает часть его однопартийцев, которые полагают, у нынешнего лидера серьезные проблемы с легитимацией.