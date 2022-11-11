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Эрдоган: я испытал чувство гордости за проделанную в Карабахе работу

Эрдоган: я испытал чувство гордости за проделанную в Карабахе работу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за проделанную в Карабахе работу испытал чувство гордости.

Он отметил, что за два года в создании инфраструктуры под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева в освобожденном Карабахе достигнуты большие успехи.

Также турецкий лидер подчеркнул, что стал свидетелем проделанной там работы во время поездок на освобожденные территории.

"Я испытал гордость, когда увидел работу, проделанную там. Так много достижений за очень короткий промежуток времени действительно является источником гордости", - сказал глава республики.

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