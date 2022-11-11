В США сообщили о продолжающихся контактах с Россией

11 ноя. 12:58

США поддерживают контакты с Россией на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщила официальный представитель Совет национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

"Единственная цель этого - обсудить снижение рисков в отношениях между США и Россией", - цитирует ее ТАСС.

Уотсон добавила, что это не имеет никакого отношения к дипломатии или к ситуации вокруг Украины.

Она также отметила, что у администрации США есть возможность напрямую разговаривать с властями России, когда это необходимо, на высшем уровне.