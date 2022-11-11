В Грузии остро стоит проблема детского ожирения

11 ноя. 12:34

В Грузии 28% детей страдают от ожирения и лишнего веса, выяснили в ВОЗ.

Согласно исследованию, в странах Европы детское ожирение и лишний вес являются высокими и составляют 29%. Растет риск развития у детей сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.

Чаще лишний вес встречается у мальчиков (31% против 28% у девочек).

"Доклад показывает, что каждого третьего ребенка беспокоит лишний вес или ожирение. Мы должны действовать для решения этой проблемы", - заявил специалист ВОЗ, доктор Кремлин Викрамасинге.

В Европейском регионе 87% детей играют на свежем воздухе в течение одного часа в день, фрукты есть в рационе 43% детей, овощи - 34%.

Заключение ВОЗ основано на данных 33 стран Европейского региона, собранных в 2018-2020 годах. В исследовании приняли участие 411 тыс детей в возрасте 6-9 лет.