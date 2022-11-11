Грузинская и польская компании запустят совместное производство БПЛА

11 ноя. 12:29

Польская и грузинская компании создали совместное предприятие "Дельта - ВБ", которое в ближайшее время приступит к выпуску

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе министерстве обороны Грузии.

Грузино-польское предприятие создано на основе соглашения, которое подписали грузинский государственный научно-технический центр "Дельта" и польская компания WB Electronics.

В Минобороны отметили, что первый грузинский БПЛА будет выпущен в ближайшее время. Помимо этого, в Грузии будет основан и центр для обучения военнослужащих обращению с БПЛА, передает ТАСС.