В Чечне будут созданы два новых агропарка

11 ноя. 12:24

В Чечне появятся два новых агропромышленных парка, которые позволят привлечь семь резидентов с объемом инвестиций 1,7 млрд. В то же время будет создано до 200 новых рабочих мест. «По поручению главы региона правительством ЧР подготовлены проекты двух новых агропарков – Курчалоевского и Алпатовского. Оба проекта находятся в высокой степени готовности, в том числе разработана ПСД, определены управляющие компании и достигнуты договоренности с резидентами. Реализация проектов позволит разместить семь резидентов с объемом инвестиций 1,7 миллиарда рублей, создать до 200 рабочих мест», - сказал председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

Далее он обратил внимание на то, что вопрос создания агропарков требует поддержки федерального центра. «Обсудили подготовленные Министерством экономического развития РФ совместно с АО «Кавказ.рф» предложения по механизму создания и развития индустриальных парков с использованием новых инструментов финансирования АО «Кавказ.рф», - добавил он.