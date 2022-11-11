В Беларусь придет сеть "Вкусно - и точка"

11 ноя. 12:18

McDonald's на белорусском рынке заменит "Вкусно – и точка", российская сеть подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны" управляющей 25 ресторанами McDonald's в Беларуси.

"Компания "Вкусно – и точка" завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети предприятий быстрого обслуживания под управлением "КСБ Виктори Рестораны". До момента перехода сеть продолжит работу под брендом "Макдоналдс" на белорусском рынке", - сообщили в пресс-службе.

Общепит начнет работу под новым брендом в течение нескольких недель после завершения всех юридических процедур.

"Решение о дальнейшей работе в качестве франчайзи "Вкусно – и точка" позволит компании сохранить более 2 тыс рабочих мест, продолжая выполнять все ранее принятые обязательства перед сотрудниками. В предприятиях сохранятся действующие концепции обслуживания и сервисы, а также высокие стандарты качества и работы, к которым привыкли гости сети", - добавили в пресс-службе сети.