В Алматы потушили барахолку

11 ноя. 12:18

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили о полной ликвидации пожара на складах в районе алматинского универсального рынка, информирует пресс-служба ДЧС.

По данным спасателей, на площади в полторы тысячи квадратных метров хранились товары, принадлежащие владельцам торговых точек.

"На месте было создано четыре боевых участка - два на тушение и два на защиту. На тушении было задействовано 86 человек личного состава и 25 единиц техники ДЧС, 7 человек и 4 единицы техники Службы спасения Алматы, 4 человека и одна единица техники Центра медицины катастроф", - приводит данные Sputnik Казахстан.

Уточняется, что в тушении пожара (подвоз воды) принимали участие сотрудники коммунальных служб "Алматы су" и "Алматы тазалык".