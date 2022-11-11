Нут завоевывает Ставрополье

11 ноя. 12:10

Общая площадь посевов нута на Ставрополье в 2022 году превысила 9 тыс га, информирует пресс-служба краевого Минсельхоза. Уточняется, что площади под эту культуру увеличены на 22% по сравнению с прошлым годом.

"В 2022 году общая площадь под этой культурой составила свыше 9 072 га, что на 22% больше, чем в прошлом году. Сельхозтоваропроизводителями края в этом аграрном сезоне собрано 7 923 тонн нута при средней урожайности 12,9 ц/га", - приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в регионе используют пять сортов нута отечественной селекции. Культуру возделывают в Апанасенковском, Благодарненском, Буденновском, Грачевском, Ипатовском, Курском, Петровском округах.