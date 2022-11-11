Какие книги перечитывают россияне

11 ноя. 11:54

Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", а также серия книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере возглавили рейтинг самых перечитываемых книг среди россиян, сообщили в пресс-службе группы компаний "Литрес" со ссылкой на совместное исследование с онлайн-кинотеатром Premier.

Согласно данным опроса, 84% респондентов вновь обращаются к книгам, главной причиной повторного обращения к книге является присутствующая там особая атмосфера (61,8%). "Из отечественных литературных произведений респонденты чаще всего возвращаются к роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" (40%). На второй позиции - "Евгений Онегин" Александра Пушкина (16%). Третья строчка - у серии исторических детективов о приключениях Эраста Фандорина Бориса Акунина (15%)", - свидетельствуют данные опроса.

Среди зарубежных книг самой перечитываемой стала серия романов о Гарри Поттере Роулинг (37%). На втором месте - цикл повестей о детективе Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойла (26%), на третьем месте – роман "Гордость и предубеждение" Джейн Остин (23%).