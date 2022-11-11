Легенда сборной Ирана задержан за поддержку беспорядков

11 ноя. 11:43

Лучший бомбардир в истории иранской сборной по футболу Али Даеи арестован за поддержку протестов в стране, пишет издание Spiegel со ссылкой на источники.

По его словам, Даеи и экс-голкипер сборной Хамед Лак арестованы на прошлой неделе в Секкезе. Бывшие игроки собирались участвовать в акции памяти 22-летней Махсы Амини, которая умерла 16 сентября.

Официального подтверждения их ареста сейчас нет, но с тех пор Даеи не публиковал никаких сообщений в социальных сетях.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что у Даеи забрали паспорт после его возвращения из Стамбула в Иран и запретили выезд из страны.