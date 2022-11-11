В России выявили 5 554 новых случая COVID-19

11 ноя. 11:36

В России за минувшие сутки выявили 5 554 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 925, в Санкт-Петербурге - 328, в Подмосковье - 205. В Краснодарском крае - 74, в Ставропольском крае - 79, в Крыму - 22, в Дагестане - 5, в Кабардино-Балкарии - 9, в Адыгее - 8, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 1, в Северной Осетии - 4, в Ингушетии - 0.

Общее число инфицированных в России достигло 21 489 074.

Госпитализированы за сутки 1 248 человек. Выздоровели 6 213 пациентов, за все время - 20 890 728.

Умерло за сутки 67 человек, с начала пандемии - 390 902.