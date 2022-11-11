В Китае назвали цель переговоров Си Цзиньпина с Байденом

11 ноя. 11:31

Председатель КНР Си Цзиньпин собирается принять участие в саммитах "Большой двадцатки" (G20) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом говорится в распространенном 11 ноября заявлении официального представителя министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

В сообщении сказано, что Си Цзиньпин приедет на Бали 14 ноября для участия в саммите G20, а 17 ноября отправится Таиланд, где примет участие во встрече лидеров АТЭС.

Хуа Чуньин отметил, что на полях саммита G20 председатель КНР проведет ряд двусторонних встреч. В частности, он пообщается с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом США Джо Байденом, президентом Аргентины Альберто Фернандесом, президентом Сенегала Маки Салем и главами государств других стран.

Официальный представитель МИД Китая сообщил, что в ходе встречи с американским лидером Си Цзиньпин будет нацелен на нормализацию отношений с США. "Мы, прежде всего, будем стремиться к тому, чтобы китайско-американские отношения вернулись в нормальное русло", - цитирует его ТАСС.