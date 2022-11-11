Дубай и Сочи в ноябре свяжут туристические чартеры AZUR air

11 ноя. 11:20

Авиакомпания AZUR air в конце ноября по заказу российских туроператоров возобновит чартеры в Дубай.

"Рейсы в Дубай планируются из Москвы и ряда городов. Точное расписание просим уточнять у туроператоров", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Из Москвы чартеры будут летать трижды в неделю с 22 ноября, из Сочи и Уфы - дважды в неделю с 24 ноября, по одному рейсу в неделю планируется совершать из Перми и Нижнего Новгорода, также возможен запуск чартеров в Дубай из Казани и Самары, отмечает источник "Вестника АТОР".

Туры с перелетом в Дубай данной авиакомпанией будут предлагать туроператоры ANEХ Tour и "Интурист".