Ильхам Алиев: встречи в Сочи и Праге показали, что карабахский конфликт ушел в прошлое

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде, заявил, что, несмотря на окончание 44-дневной войны, Армения продолжает военную агрессию против Азербайджана.

"Несмотря на то, что два года назад закончилась Вторая Карабахская война, Армения продолжает совершать военные провокации на границе с Азербайджаном. Последняя такая провокация была совершена в сентябре текущего года, ВС Азербайджана вынуждены были предпринять контрнаступательную операцию для предотвращения масштабной военной провокации Армении", - сказал он.

Глава республики особо подчеркнул, что Ереван необоснованно обвиняет Баку в агрессии, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение.

"Мы категорически отвергаем подобные необоснованные обвинения. Мы воевали на своей земле и, победив армянскую армию, выгнали ее с наших исторических земель", - сообщил президент, напомнив, что в настоящее время азербайджанская армия на границе занимает позиции на родной земле.

Также Ильхам Алиев отметил, что главы Азербайджана и Армении в ходе встреч в Праге и Сочи признали суверенитет и территориальную целостность двух государств в совместных заявлениях, подчеркнув тем самым, что карабахский конфликт ушел в прошлое. При этом президент заявил, что, несмотря на окончание 30-летней оккупации, ее тяжелые последствия продолжают оставаться.

"9 городов Азербайджана и сотни сел стерты Арменией с лица земли. Армения в период оккупации этих территорий полностью уничтожила 65 из 67 мечетей, остальные две мечети серьезно пострадали и в них держали свиней и скот. Это оскорбление для всего мусульманского мира", - добавил глава государства.

Кроме того, он указал, что от действий Еревана за два года после окончания оккупации пострадали порядка 270 азербайджанских граждан, напомнив о свыше 1 млн мин, которые Армения установила за 30 лет.

Ильхам Алиев пригласил своих коллег посетить освобожденные территории – Карабах и Восточный Зангезур. "Азербайджанский народ на этой неделе торжественно отметил вторую годовщину освобождения Карабаха и Восточного Зангезура от армянской оккупации. Два года назад мы положили конец 30-летней оккупации азербайджанских территорий, восстановили историческую справедливость и международное право. Азербайджан также самостоятельно выполнил резолюции Совбеза ООН", - сказал президент, сообщив о проведении на освобожденных территориях широкомасштабных восстановительных работ.

Глава Азербайджана упомянул и взаимодействие Баку со странами ОТГ, отметив, что расширение сотрудничества с ними во всех сферах является одним из основных внешнеполитических векторов страны. Ильхам Алиев напомнил, что Азербайджан всегда вносил и продолжает вносить вклад в сплочение тюркского мира и привержен принципам единства.

"С Нахчыванского саммита в 2009 году наша организация прошла большой путь развития. Тюркский мир охватывает обширную географию, в которой проживает около 200 миллионов человек, и обладает огромным экономическим потенциалом, энергетическими ресурсами, транспортными путями и современными военными возможностями", - отметил президент.

По его словам, государствам-членам организации необходимо активизировать сотрудничество в безопасности и оборонной промышленности, наряду с политикой, экономикой, торговлей, культурой, транспортом, энергетикой и цифровой трансформацией.