Токаев предложил наградить Эрдогана Высшим орденом Тюркского мира

11 ноя. 11:15

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вручить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Высший орден Тюркского мира.

По его словам, единство Турции и Казахстана крепнет с каждым днем. «Благодаря этому значительно возрос политический авторитет Тюркского мира на международной арене. В прошлом году в Организации тюркских государств председательствовал высокоуважаемый г-н Реджеп Тайип Эрдоган, который внес значительный вклад в повышение авторитета Организации и усиление ее влияния», - сказал глава Казахстана на саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

«В связи с этим хотел бы предложить вручить г-ну Реджепу Тайипу Эрдогану Высший орден Тюркского мира. Это предложение нашло единодушную поддержку, за что я выражаю всем признательность», - акцентировал внимание он.