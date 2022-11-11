Население Земли достигнет 8 млрд человек в ноябре

11 ноя. 11:12

В середине ноября население планеты достигнет 8 млрд человек. Об этом говорится в статье генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша, выдержки которого привела пресс-служба организации.

По его словам, тот факт, что мир в ближайшее время преодолеет демографический рубеж в 8 млрд, является свидетельством научных прорывов и улучшений в сферах питания, здравоохранения и санитарии.

В то же время он акцентировал внимание на том, что эти демографические достижения омрачены тем, что миллиарды людей живут в тяжелых условиях, сотни миллионов страдают от недоедания и даже голода. "Многие люди вынуждены покидать свои дома, в том числе из-за последствий войн и климатических бедствий. Все это порождает рост напряженности и разобщенности", - пояснил Гутерриш.

Глава ООН выразил надежду, что в ближайшие десятилетия страны с наиболее высокими показателями прироста населения станут локомотивами устойчивого развития и процветания.