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Поставки узбекского вина в Россию выросли в 4,5 раза

Поставки узбекского вина в Россию выросли в 4,5 раза

С начала года поставки вина из Узбекистана в Россию выросли в 4,5 раза в годовом выражении, почти до 850 тыс литров, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные участников рынка.

Узбекистан стал лидером по темпам роста поставок вина в Россию по итогам трех кварталов года, всего было ввезено 847 тыс л тихих и крепленых вин, в основном поставки осуществлялись в третьем квартале.

Узбекистан, который в советское время был крупным поставщиком столового винограда, сейчас начал изготавливать вино. Пока качество вина среднее, однако оно относится к недорогому сегменту, рассказала изданию директор по импорту Fort Дарья Сологуб.

Узбекские вина по органолептическим свойствам близки потребителю на постсоветском пространстве, добавил директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков.

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