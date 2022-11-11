Турция и Алжир создадут СП по разведке нефти и газа

11 ноя. 11:05

Турция и Алжир создадут совместную компанию по разведке нефти и природного газа, сообщил глава турецкого министерства энергетики Фатих Донмез.

"Совместное предприятие будет создано усилиями Алжирской государственной нефтегазовой компании Sonatrach и турецкой нефтяной компании Turkish Petroleum. Оно будет проводить работу в странах региона, главным образом в Алжире", - сказал он по итогам переговоров со своим алжирским коллегой Мухаммедом Аркабом.

Донмез отметил, что в результате переговоров была достигнута договоренность о мерах поощрения и поддержки совместной работы государственных и частных учреждений в этой сфере в Турции и Алжире.