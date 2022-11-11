11 ноя. 11:02

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в экологической акции по очистке прибрежной полосы. Об этом сообщает пресс-служба IDEA.

Уточняется, что акция под девизом «Сохраним побережья чистыми» была организована на бакинском пляже Бильгя.

Цель мероприятия – пропаганда соблюдения чистоты на морском побережье, предотвращение загрязнения прибрежных районов бытовыми отходами и привлечение граждан к усилиям по защите приморской среды.