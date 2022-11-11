МИД Азербайджана отреагировал на выступление Пашиняна

11 ноя. 10:43

Министерство иностранных дел Азербайджана ответило на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное им 10 ноября на заседании правительства.

В первую очередь в азербайджанском МИД назвали абсолютно необоснованной и неприемлемой попытку армянского премьера исказить выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в Шуше 8 ноября и создать впечатление, будто Азербайджан не выполняет своих обязательств.

"Обвинение Азербайджана премьер-министром Пашиняном в нарушении международного права на фоне 30-летней агрессии против Азербайджана, грубого нарушения фундаментальных прав сотен тысяч азербайджанцев в рамках оккупационной политики, многочисленных преступлений против человечности - это предел лицемерия", - заявил пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.

По его словам, тот факт, что Никол Пашинян вместо признания нарушений международного права, совершенных Арменией за эти годы, выступил с такими необоснованными обвинениями и даже в некотором смысле признал нарушение обязательств, взятых на себя трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, серьезно ставит под сомнение искренность Еревана в мирном процессе.

"Напоминаем премьер-министру Пашиняну, что Азербайджан в ходе 44-дневной войны 2020 года, воспользовавшись своим правом на оборону в соответствии с Уставом ООН, освободил свои международно признанные территории от оккупационных сил и восстановил территориальную целостность. Армения же по-прежнему отказывается выполнять трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, в частности пункты 4, 6 и 9 указанного заявления, подписанного лично премьер-министром Пашиняном, тем самым нарушая свои международные обязательства", - поведал Гаджизаде.

Представитель азербайджанского МИД также обратил внимание на то, что адекватные ответы Азербайджана на различные военные провокации армянских вооруженных формирований, которые вопреки трехстороннему заявлению до сих пор не полностью выведены с территорий Азербайджана и продолжают представлять угрозу для региона, являются законными.

Кроме того, он отметил, что именно Армения в нарушение взятых на себя обязательств пунктом 9 трехстороннего заявления срывает процесс открытия коммуникаций западных регионов Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. "Азербайджан, в свою очередь, честно выполняет свое обязательство, прокладывая новую Лачинскую дорогу, и утверждение премьер-министра Армении о намерении Азербайджана перекрыть Лачинскую дорогу является не чем иным, как преднамеренным обострением ситуации в регионе", - уточнил пресс-секретарь МИД Азербайджана.

Гаджизаде напомнил, что трехсторонним заявлением Азербайджан гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге в обоих направлениях, использование дороги в военных целях недопустимо. "Как признали армянские официальные лица, армянские вооруженные формирования не полностью выведены с территории Азербайджана, а также на территорию Азербайджана переправляются мины, произведенные в 2021 году в Армении. А это значит, что вопреки пункту 6 трехстороннего заявления, продолжаются случаи злоупотребления Арменией Лачинской дорогой для незаконных военных действий", - сказано в заявлении.