Актау может стать Меккой для серфингистов

11 ноя. 10:48

Cерфингист из Франции с 30-летним стажем Эрван Симон прокатился на волнах Каспийского моря в Актау, он уверен - город можно внести на мировую серфинг-карту, пишет Lada.kz.

Он рассказал, что идея прокатиться на волнах Каспийского моря посетила его после удачного серфинга в Черном море в районе Стамбула. "Допустим, в черноморской части Стамбула достаточно неплохие волны. И меня посетила мысль, если в Черном море есть такие условия для занятия серфингом, то почему их не может быть на Каспии?" - объяснил Симон.

Выбор пал на Актау почти случайно, спортсмен никогда ранее не бывал в Казахстане.

"Актау может стать региональным центром серфинга для всего Казахстана - потенциал огромный. Есть возможность развивать свою серфинг-культуру в вашей стране. Я посмотрел на карту, увидел, что в Казахстане одна из самых больших береговых линий Каспийского моря, а Актау - самый крупный населенный пункт на казахстанском побережье, поэтому я и выбрал ваш город", - сказал спортсмен.

Симон дал советы, как привлечь в Актау серфингистов. "Первое - нужны сами серфингисты. У вас есть волны, но нет спортсменов. Никто не видит, что здесь есть все для занятий серфингом, так как никто не подает пример", - заявил он.

Второй совет - привлечь медиа, в том числе популярных блогеров.

"Третье - оборудование и оснащение. Нужны доски, гидрокостюмы. В Актау лучшее время для занятий серфингом - осень, когда становится холодно", - заключил французский серфер.