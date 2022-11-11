Антонов констатировал кризис в отношениях РФ и США

11 ноя. 10:47

Российско-американские отношения переживают глубокий кризис, просвета в настоящий момент не просматривается, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Как представляется, было бы наивно ставить вопросы о некой трансформации подходов к выстраиванию российско-американских отношений на новых основаниях, исходя лишь из утечек СМИ. Наши связи переживают глубокий кризис. Пока просвета в тоннеле не просматривается", - сказал он «Известиям».

Далее Антонов отметил, что в Вашингтоне до сих пор уверены в том, что нужно продолжать политику экономических санкций и политического давления в отношении России. "Результатом таких действий, по замыслам политиков, должна быть слабая Россия, не способная отстаивать свои права на международной арене», - выразил уверенность он.