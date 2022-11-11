В Москве начнет холодать

11 ноя. 10:40

Теплая погода сохранится в Москве в субботу, в воскресенье температура воздуха начнет понижаться, спрогнозировал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В субботу тепло сохранится, а вот в воскресенье температура уже начнет понижаться. В ночные часы: в ночь на субботу - около 7 градусов тепла, в ночь на воскресенье - 6 градусов тепла. <…> Если днем в субботу 9-11 [градусов тепла], то в воскресенье днем - только 6-8 градусов [тепла]. В ночь на понедельник температура понизится до нуля", - сказал он ТАСС.

По его словам, во вторник "уже будет не так тепло", отметил он. Так, в дневные часы температура воздуха составит около нуля.