Пакистан готов торговать с Россией в рублях

11 ноя. 10:10

Минпромторг РФ получил предложение от торгового представительства Пакистана заключить пакт о валютном свопе, который позволит торговать между странами в национальных валютах, рассказал глава торгпредства Мухаммад Шаукат Хайят, пишет РИА Новости.

"Я инициировал предложение по поводу пакта о валютном свопе и направил официальное письмо в соответствующее российское министерство. Сейчас мяч находится на российской стороне поля. Мы ждем их ответа. Это может быть любой механизм: торговля в рублях или бартерная торговля", - заявил глава пакистанского торгпредства.

Также пакистанская сторона предложила провести следующее заседание межправительственной комиссии с Россией 18-20 января