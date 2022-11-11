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Армения вновь устроила военную провокацию против Азербайджана

Армения вновь устроила военную провокацию против Азербайджана

ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Кельбаджарском районе, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"11 ноября с 00:30 до 00:50  по местному времени подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Бязирхана Кельбаджарского района", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в этот же день в 01:45 члены армянских НВФ на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли позиции Азербайджанской армии в Ходжавендском направлении.

Стоит подчеркнуть, что вооруженные силы Азербайджана предприняли адекватные ответные меры.

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