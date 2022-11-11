Россиянин пытался незаконно вывезти в Стамбул свыше $65 тыс

11 ноя. 9:58

Сотрудники Шереметьевской таможни выявили у пассажира незадекларированные $65 тыс.

Таможенники в "зеленом" коридоре остановили 56-летнего россиянина, вылетающего в Стамбул. "В ходе устного опроса он заявил, что имеет при себе наличные денежные средства в размере $10 тыс, однако во время таможенного досмотра инспектором были обнаружены $72 197, а также 110 евро, 1 000 гривен и 186 950 рублей", - говорится в сообщении Шереметьевской таможни.

По окончании таможенного контроля мужчине под расписку вернули $10 тыс - это разрешенная сумма для перемещения через таможенную границу без обязательного письменного таможенного декларирования. Общая сумма незаконно перемещаемых денежных средств составила $65 342 (свыше 4 млн рублей).

"В действиях гражданина Российской Федерации, незаконно переместившего через таможенную границу наличные денежные средства в особо крупном размере, усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена п. "а" ч. 2 ст. 200.1 УК РФ", - добавили в пресс-службе.