От Петербурга до Асуана: путешествие Дмитрия Ефимова в Египет (1834 – 1835) (фоторепортаж)

Сегодня в Государственном музее Востока открывается выставка «От Петербурга до Асуана: путешествие Дмитрия Ефимова в Египет (1834 – 1835)». Выставка приурочена к двухсотлетнему юбилею дешифровки иероглифической письменности Жаном-Франсуа Шампольоном, который отмечается в 2022 году.

На экспозиции представлено более 40 предметов выпускника Императорской Академии художеств Дмитрия Егорьевича Ефимова (1811-1864), чьи графические произведения и литературные записки стали первым в истории отечественной египтологии опытом профессионального обращения к искусству древнеегипетской архитектуры.