Саммит Организации тюркских государств стартовал в Самарканде

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил с приветственной речью к участникам саммита Организации тюркских государств, который проходит в Самарканде.

"Сегодня все мы переживаем сложные испытания, связанные с острыми геополитическими конфликтами, глобальным экономическим кризисом и негативными последствиями изменения климата. Поэтому в сложившейся опасной ситуации нашим странам крайне важно определить общие подходы и скоординировать усилия для решения наиболее актуальных проблем", - отметил он.

Также узбекский лидер упомянул экономическое сотрудничество в рамках организации, расширение взаимной торговли. Кроме того, глава республики выдвинул инициативу создания на территории стран-членов организации "Пространства новых экономических возможностей".

"Предлагаю ежегодно проводить Международный тюркский экономический форум с участием стран-членов и наблюдателей Организации, а также ведущих мировых компаний", - заявил Мирзиеев.

Он затронул необходимость сохранения изучения и передачи будущим поколениям бесценное наследие древней тюркской цивилизации. По инициативе президента Узбекистана, 2023 год в ОТГ объявлен Годом развития тюркской цивилизации.

Выступая на саммите, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова к активному сотрудничеству с тюркскими государствами по всем направлениям, выделив особо значимые для взаимодействия в рамках ОТГ сферы: торговлю, транспорт и энергетику.

"Наши страны расположены на пересечении стратегически важных путей, в том числе, в сфере энергетики. Проект нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан является одним из самых успешных на глобальном уровне. Мы придаем особое значение реализации совместных энергетических проектов", - сказал он.

При этом Эрдоган сообщил о необходимости реализации проекта формирования Тюркского инвестиционного фонда. Также он призвал делать ставку на сотрудничество в научной области.

Затронув ситуацию на Южном Кавказе, Эрдоган заявил, что Турция поддерживает Азербайджан в поиске путей мира в регионе, также как находилась рядом с Баку в его борьбе за освобождение территорий.

Кроме того, глава республики обратил внимание и на украинский кризис. По его словам, Турция прилагает большие усилия для прекращения огня и завершения конфликта путем переговоров. При этом, как отметил Эрдоган, Анкара предпринимает соответствующие шаги для предотвращения продовольственного кризиса.

С речью на саммите также выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что расширение сотрудничества со странами-членами ОТГ во всех сферах является одним из основных внешнеполитических векторов Азербайджана.

"Укрепление связей со странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) во всех сферах – один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана", – заявил Алиев.

Глава государства напомнил, что Азербайджан всегда вносил и продолжает вность вклад в сплочение тюркского мира и привержен принципам единства.

"С Нахчыванского саммита в 2009 году наша организация прошла большой путь развития. Тюркский мир охватывает обширную географию, в которой проживает около 200 миллионов человек, и обладает огромным экономическим потенциалом, энергетическими ресурсами, транспортными путями и современными военными возможностями", - отметил президент.

По его словам, государствам-членам организации следует активизировать сотрудничество в безопасности и оборонной промышленности, наряду с политикой, экономикой, торговлей, культурой, транспортом, энергетикой, цифровой трансформацией.

Как заявил в своем выступлении на саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, роль Организации тюркских государств значительно возросла.

"Сегодня роль Организации тюркских государств значительно возросла. Казахстан является землей отцов Тюркского мира, поэтому мы придаем особое значение развитию нашему всестороннему взаимодействию. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества и выведении его на новый уровень", - сказал он.

Казахстанский лидер отметил, что история возникновения организаций свидетельствует о том, что большинство из них, в том числе ТЮРКСОЙ, ТюркПА и Тюркская академия, появились по инициативе Казахстана, ставшие настоящими проводниками культурно-духовного сближения наших братских народов.

"Казахстан вносит значительный вклад в дело укрепления и расширения дружеских и добрососедских отношений тюркских государств. Ярким примером этого служит программный документ "Перспективы тюркского мира – 2040". Сегодня с целью его реализации будет принята Стратегия Организации тюркских государств", - сказал Токаев, добавив, что этот документ поспособствует усилению взаимодействия и укреплению пояса стабильности, объединяющего страны.

"Поэтому есть все основания утверждать, что наше сотрудничество будет успешным. Активно участвуя в решении вопросов региональной и глобальной повестки, мы должны стать мощной и авторитетной силой. Нынешние геополитические и геоэкономические противоречия оказывают негативное влияние на экономику и транспортно-логистическую систему Евразийского континента. Мы должны проявить солидарность для совместного противостояния всем вызовам и угрозам", - считает Токаев.

Также глава государства подчеркнул, что ключевое значение приобретает повышение потенциала транспортно-транзитных коммуникаций и максимальное использование их возможностей. В качестве примера он привел Транскаспийский международный транспортный маршрут, пролегающий через Казахстан, Азербайджан и Турцию.

"Мы считаем приоритетным развитие транспортно-логистической отрасли. На ее развитие Казахстан только за последние 15 лет направил 35 млрд долларов. Наша страна заинтересована в диверсификации транспортных маршрутов и развитии логистики. На эти цели до 2025 года планируется привлечь еще 20 млрд долларов инвестиций", - заявил он.

Помимо этого, президент Казахстана предложил создать Центр цифровизации Организации тюркских государств на базе международного технопарка Astana Hub. По его словам, она позволит разрабатывать цифровые решения, "столь необходимые для торговли, транспорта, использования водных ресурсов, информационной безопасности и других важных отраслей". Также он выступил с предложением учреждения Венчурного фонда тюркских стран для привлечения инвестиций в важные стартап-проекты.

Кроме того, Токаев пригласил страны ОТГ к активному сотрудничеству в ІТ-сфере. "В нынешних геополитических условиях страны все больше изолируются друг от друга в технологическом плане. Поэтому следует уделить самое пристальное внимание новейшим разработкам тюркских стран в ІТ-сфере, что будет способствовать нашему цифровому развитию", - отметил он.

В своей речи он затронул и "зеленую экономику". "Только за последние семь лет мировые страны потратили свыше $2,5 трлн на "зеленые" облигации. Для расширения рынка капитала в этой отрасли предлагаю создать Совет тюркских зеленых финансов, который можно открыть на базе Центра зеленых финансов Международного финансового центра "Астана" с учетом его опыта и авторитета среди крупнейших мировых компаний. К тому же на МФЦА можно возложить обязанности Секретариата данного Совета", - сообщил президент.

Также, по словам главы республики, Казахстан планирует в следующем году принять ІІ Тюркскую универсиаду, которая пройдет под эгидой Союза тюркских университетов.

"Необходимо развивать академическую мобильность и создавать условия для укрепления межкультурного диалога между студентами. Также следует формировать единое образовательное пространство высших учебных заведений. Предлагаю рассмотреть вопрос учреждения в 2023 году единой сети университетов тюркских стран, которая позволит нашим студентам изучать тюркские языки и знакомиться с историей и культурой братских народов", - отметил он.

Помимо этого, казахский лидер назвал основной задачей изучение и систематизацию имеющихся исторических и лингвистических источников, заявив далее о необходимости создавать активное взаимодействие научных учреждений и шире представлять результаты их исследований мировой общественности.

"Работа нашей Организации не должна ограничиваться дипломатическими саммитами и встречами с подписанием итоговых документов. Полагаю, что ОТГ должна стать авторитетной площадкой, объединяющей и сближающей Тюркский мир", - уточнил Токаев.

В заключение президент Казахстана отметил, что Астана решительно поддерживает территориальную целостность всех стран, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН.

"Это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам нашей страны. Поэтому мы будем уделять приоритетное внимание этому принципу", - добавил он.

В рамках саммита проходят и двусторонние встречи лидеров стран-членов ОТГ. Так, президенты Азербайджана и Турции уже провели переговоры на полях саммита. Они подчеркнули, что дружеские и братские двусторонние отношения успешно развиваются во всех сферах. Помимо этого, Алиев и Эрдоган обсудили ситуацию и вопросы безопасности в регионе, состоялся обмен мнениями по итогам сочинской встречи.

Стоит добавить, что в рамках саммита сменился генсек Организации тюркских государств. Им стал Багдад Амреев, сменив на этом посту Кубанычбек Омуралиев.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, роль Организации тюркских государств на евразийском пространстве увеличивается с каждым годом. "Это естественный процесс. В организацию входят независимые государства, и каждое в первую очередь думает о своем суверенитете и территориальной целостности. У ОТГ нет цели создания некоего общего государства – есть цель укрепления сотрудничества в сферах экономики, безопасности и культурного взаимодействия. В последние годы количество членов увеличилось – Узбекистан вошел в Организацию, Туркменистан стал наблюдателем, и мы видим все больший и больший интерес к взаимодействую в рамках ОТГ", - сказал он.

"Поскольку на евразийском пространстве происходят очень сложные геополитические процессы, члены Организации тюркских государств озабочены прежде всего усилением безопасности, в том числе продовольственной. Об этом сегодня говорил на саммите в Самарканде президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил потребность в обеспечении военной безопасности. Почти все лидеры подчеркнули важность экономического, торгового и культурного взаимодействия. Поэтому значение Организации тюркских государств, я думаю, будет только увеличиваться, а сотрудничество между ее членами – укрепляться, ведь в этом заинтересованы они все", - подчеркнул Фарид Шафиев.

"Есть страны, которые объединены лингвистическими, культурными и религиозными связями. Они создают на основе этих факторов организации, к примеру, Франкофония, основой которой является французский язык. При этом Франкофония является, по сути, эхом колониального прошлого Франции, а в случае Организации тюркских государств речь идет о равноправном сотрудничестве участников, связанных между собой именно горизонтальными линиями. Никто из этих государств не был частью другого участника ОТГ на протяжении последних столетий. На этой основе равноправия и будет продолжаться дальше развитие Организации", - сообщил председатель правления Центра анализа международных отношений.

Среди общих задач стран ОТГ эксперт назвал упрощение таможенных процедур для торговли и пассажирских перевозок. "Почти все государства ОТГ имеют друг с другом безвизовый режим, только у наблюдателей Венгрии и Туркменистана требуются визы. В дальнейшем будет вестись работа над тем, чтобы передвижение людей и товаров происходило с наименьшими ограничениями. Что касается сотрудничества в области безопасности, то пока ведется обмен опытом и информацией, но при росте внешних угроз взаимодействие, особенно на двусторонней основе, будет усиливаться. Пример тому – отношения Азербайджана и Турции", - указал Фарид Шафиев.