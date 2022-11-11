Туркменистан и Таджикистан решили нарастить взаимный товарооборот

11 ноя. 9:41

В рамках политических консультаций между МИД Туркменистана и МИД Таджикистана обсуждены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Как сообщает МИД Туркменистана, встреча состоялась в Ашхабаде. Делегацию Туркменистана возглавил заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев, делегацию Таджикистана - заместитель министра иностранных дел Садык Имом.

Стороны проанализировали состояние торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества и отметили необходимость совершенствования условий для их дальнейшего развития. В том числе были затронуты вопросы увеличения экспортно-импортных операций, расширения номенклатуры предоставляемых товаров и услуг.

Кроме того делегации рассмотрели вопросы, касающиеся совершенствования договорно-правовой базы двусторонних отношений, отмечается в сообщении на сайте МИД Туркменистана.