Греф: нынешний курс доллара никого не «убивает»

11 ноя. 8:41

Текущий курс доллара никого не «убивает», заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде, фрагменты которого были показаны в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, у экспортеров сохраняется высокая прибыль.»Я не вижу, что этот курс доллара кого-то убивает. Да, экспортеры хотели бы иметь еще более высокую прибыль, чем они имеют, они хорошо зарабатывают сейчас. Но ничего страшного не происходит», - сказал он. Далее он отметил, что в настоящее время «нет ни одной убыточной отрасли».