Турция нарастила экспорт одеял и печей в Европу на фоне энергокризиса

11 ноя. 8:27

Турция нарастила объемы экспорта зимних товаров, одеял и печей в Евросоюз, на фоне продолжающегося в Европе энергиотического кризиса.

По словам владельца текстильной компании в Бурсе Рефика Джейлана, с развитием энергокризиса в Европе заказы из других регионов были перенаправлены в Турцию. «С Covid-19 Европа начала поставлять продукцию из Турции, а не с Дальнего Востока. К этому добавился кризис в Европе. Самая большая возможность, которую дал нам кризис, заключается в том, что заказы были направлены в Турцию», - сказал он, пишет газета Yeni Safak.

Далее Джейлан отметил, что оборот его компании в последние пять месяцев постоянно увеличивается.