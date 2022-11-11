Байден рассказал об ожиданиях от встречи с Си Цзиньпином

11 ноя. 8:04

ЗАГ:

Президент США Джо Байден заявил о том, что надеется на продуктивность предстоящих переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином будут продуктивными.

"Я всегда считаю, что мои переговоры являются продуктивными", - ответил глава вашингтонской администрации перед началом зарубежного турне.

Байден отправился в Египет, где примет участие в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), после он отправится в Камбоджу на встречу на высшем уровне в формате США - АСЕАН и Восточноазиатский саммит. Затем ему предстоит посещение Индонезии, где он примет участие в саммите Группы двадцати (G20).