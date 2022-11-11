В Израиле стали строить больше отелей

11 ноя. 7:34

Министерство туризма Израиля в сотрудничестве с Земельным управлением Израиля (ILA) работает над ускорением темпов строительства гостиниц, сообщает пресс-служба туристического ведомства.

Уточняется, что на земельных участках, на которые открыт тендер, к концу 2023 года появятся более восьми тысяч номеров,

В ведомстве привели следующие цифры: за пять лет до пандемии номерной фонд был увеличен всего на пять тысяч комнат. "Успешный маркетинг земельных участков — это еще один шаг на пути к достижению цели, которую я поставил: 10 миллионов гостей в год к 2030 году", - сказал глава туристического ведомства Йоэль Развозов.